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Магнитные бури в Новый год: к чему готовиться казанцам

29 декабря на Солнце произошла сильная вспышка,...

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29 декабря на Солнце произошла сильная вспышка, ставшая первой за последние три недели. Она достигла рекордной интенсивности, балла X, сообщают РИА Новости. Этот космический феномен, связанный с активностью Солнца, может оказать заметное влияние на самочувствие людей, склонных к метеозависимости, особенно в ночь с 31 декабря на 1 января. В это время многие могут испытать головные боли, слабость и общее ухудшение состояния.

Вспышка началась около 10 утра по московскому времени, а пик солнечного излучения пришелся на 10:15. Этот процесс вызовет изменения в магнитном поле Земли, что приведет к магнитной буре, которая затронет нашу планету.

Согласно прогнозам Gismeteo, 31 декабря в Казани уровень магнитных возмущений может достичь двух баллов, что уже является значительным отклонением от нормальных показателей. Ожидается, что в ночь с 31 декабря на 1 января ситуация не изменится, хотя точные данные по 1 января еще не опубликованы.

Повышенная солнечная активность наблюдается уже почти неделю, за это время количество солнечных вспышек увеличилось в два раза. Однако вспышка максимальной мощности, балла X, произошла только 29 декабря. Магнитные бури в такие периоды стали обычным явлением: аналогичная ситуация наблюдалась и в прошлом году, когда в ночь на 1 января также отмечались ухудшения здоровья у метеозависимых людей.

Помимо влияния на здоровье, солнечные вспышки могут нарушать работу спутников, навигационных систем и средств связи. Они могут также повлиять на работу электрических приборов и инфраструктуры, вызывая сбои в их функционировании.

Таким образом, казанцам стоит быть готовыми к возможным последствиям природных явлений в начале нового года. Особенно важно, чтобы люди с чувствительностью к магнитным бурям заранее позаботились о своем здоровье и приняли меры для минимизации неприятных симптомов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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