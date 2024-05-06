Лукман, Святослав и Теона: стало известно, как казанцы решили назвать новорожденных

За прошедшую неделю в городе Казани появилось на свет целых 314 малышей, при этом 150 из них оказались девочками, а 164 - мальчиками. Вес этим новорожденных колебался в пределах от 1,7 до 4,8 килограмма.

Согласно данным представителей ЗАГСа, самыми популярными именами для мальчиков в этот период стали: Адам, Амир, Матвей, Мирон и Ранель. Среди девочек наиболее распространенными оказались: Аиша, Айлин, Василиса, Ева и Ясмина.

Отмечается, что родители куда реже выбирали для своих сыновей следующие необычные имена: Айгиз, Албир, Валерий, Даниль, Дэян, Ильфар, Лукман, Рахим, Сафиль, Святослав, Таир, Тигран, Халил.

Среди девочек также были замечены необычные имена, такие как: Айна, Алсу, Бадрия, Валентина, Дана, Наргиза, Ника, Селина, Теона, Халима и Эсма.

Кроме того, было оглашено, что в Казани официально зарегистрировали свой брак целых 55 пар влюбленных.