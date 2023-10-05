«Лежал на полке 50 лет»: в Казани тракту в Советском районе присвоили название

Вознесенскому тракту в Советском районе Казани официально присвоили наименование

Вознесенскому тракту, строящемуся в Советском районе Казани, официально присвоили наименование. Решение было закреплено в постановлении исполкома. В документе сказано, что тракту в Советском районе Казани, который проходит от улицы Гвардейской и до автомобильной дороги М-7 «Волга» присваивается наименование «Трак Вознесенский - Вознесенский тракты».

Проект Вознесенского тракта больше 50 лет «лежал на полке Генерального плана», сообщил глава Казани Ильсур Метшин. Необходимый коридор для его строительства заложили еще в 1969 году, а к возведению объекта приступили лишь в 2021.