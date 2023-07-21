Новости Казани
· Полина Модестова

Каждый сможет насладиться творчеством: на набережной озера Кабан сегодня пройдет вечер электронной музыки

На набережной озера Кабан 21 июля пройдет вечер электронной музыки
Каждый сможет насладиться творчеством: на набережной озера Кабан сегодня пройдет вечер электронной музыки

pixabay

Подписаться в Telegram

На набережной озера Кабан сегодня, 21 июля, пройдет очередной вечер электронной музыка - начало в 19:00.

Первой у пульта будет стоять выпускница Казанской консерватории, академическая скрипачка Алина Каримова. Она выступит с проектом Holofonote, который сочетает в себе разные жанры и влияния, включая электронику и классическую музыку.

В 19:40 на сцене будет выступать дуэт «Татарстан 7». Коллектив образовался в результате долгой дружбы диджея и джазового музыканта. Объединились они благодаря своей любви к хаусу и изучению музыкальных истоков - все это отражается в их творчестве.

Завершит музыкальный вечер Ellenerse, который выйдет на сцену с солистом группы «Ледокол Пушкин» Сергеем Костюжовым. Начинали они с начинания песен, но позже, разными путями, пришли к экспериментам с электронной музыкой.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

час назад

«Средняя зарплата - около 80 тысяч»: Пороховой завод в Казани ищет рабочих без образования

Новости Казани

день назад

«Возводились в рамках реконструкции Горьковского шоссе»: в Казани завершили строительство тоннелей у Фрунзе

перекись от плесени

Лонгриды

день назад

«От фудкорта в подземельях Баумана до Тюбетей Tower»: какие проекты так и не реализовали в Казани

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Казанцы готовы на все: 4 неочевидных совета, чтобы блистать на пляже

ремонт посудомоечных машин neff на дому в Москве

Новости Казани

день назад

«Попросил оказать максимальное содействие»: часть Казани перекроют 20 и 21 июля из-за крестного хода

Новости Казани

23 часа назад

Разрушился верхний свод трубопровода: в Казани до завтра будут устранять аварию с провалом асфальта

Новости Татарстана

7 часов назад

Запретят купаться: в Татарстане в семи водоемах обнаружили нарушения

Новости Татарстана

день назад

«Необходимо избавиться от очередей»: в Татарстане стартовали работы по реорганизации поликлиник
Новости Татарстана
7 часов назад

Пропускная способность вырастет до трех тысяч: в аэропорту Казани к 2026 году хотят завершить строительство нового терминала

Пропускная способность вырастет до трех тысяч: в аэропорту Казани к 2026 году хотят завершить строительство нового терминала

Важное в РТ

17 минут назад

ВТБ: средние ставки по депозитам приблизятся к 8,5%

Новости Татарстана

час назад

«Пытались увести имущество на 158 миллионов»: экс-главу совета директоров ИнтехБанка оправдали по делу о хищении

Новости Татарстана

час назад

«Главное - это мир и согласие на нашей земле»: глава РТ поздравил жителей республики с Днем явления Казанской иконы

Новости Татарстана

4 часа назад

«Будут закрывать поэтапно»: в казанском поселке по двум улицам ограничат движение
Каждый сможет насладиться творчеством: на набережной озера Кабан сегодня пройдет вечер электронной музыки
Новости Казани
17 минут назад

Каждый сможет насладиться творчеством: на набережной озера Кабан сегодня пройдет вечер электронной музыки

Новости Татарстана

4 часа назад

Приехал грязный и в синяках: дети рассказали об избиениях в лагере под Челнами

Новости Татарстана

5 часов назад

«Цена изменилась на 0,73%»: в Татарстане уже третий месяц растут цены на бензин

Новости Татарстана

6 часов назад

«За вклад в развитие отечественной культуры и искусства»: президент наградил дирижера Казани орденом Дружбы
Дачный сезон с сюрпризами! Как избежать штрафа при обустройстве дома и участка?
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Дачный сезон с сюрпризами! Как избежать штрафа при обустройстве дома и участка?