Каждый сможет насладиться творчеством: на набережной озера Кабан сегодня пройдет вечер электронной музыки

На набережной озера Кабан 21 июля пройдет вечер электронной музыки

На набережной озера Кабан сегодня, 21 июля, пройдет очередной вечер электронной музыка - начало в 19:00.

Первой у пульта будет стоять выпускница Казанской консерватории, академическая скрипачка Алина Каримова. Она выступит с проектом Holofonote, который сочетает в себе разные жанры и влияния, включая электронику и классическую музыку.

В 19:40 на сцене будет выступать дуэт «Татарстан 7». Коллектив образовался в результате долгой дружбы диджея и джазового музыканта. Объединились они благодаря своей любви к хаусу и изучению музыкальных истоков - все это отражается в их творчестве.

Завершит музыкальный вечер Ellenerse, который выйдет на сцену с солистом группы «Ледокол Пушкин» Сергеем Костюжовым. Начинали они с начинания песен, но позже, разными путями, пришли к экспериментам с электронной музыкой.