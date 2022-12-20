Казанский священник, подписавший петицию против СВО на Украине, наказан

Клирика храма благовeрных Ярославских чудoтворцев Казани, иерея Глеба Кривошеина Вaхитовский районный суд столицы Татарстана оштрафовал на 15 тысяч рублей за дискредитацию российской армии, сообщает "Казанский репортер".

Глеб Кривошеин и некоторые другие священнослужители РПЦ подписали петицию против проведения на Украине военной спецоперации. Открытое письмо в общей сложности было подписано 300 представителями духовенства.

Священник с решением судей не согласился, отмечая, что к армии его отношение не политическое, а исключительно религиозное.

