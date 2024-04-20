Казанский «Рубин» в меньшинстве сыграл вничью с «Локомотивом»

В матче 25-го тура РПЛ казанский "Рубин" сыграл вничью с московским "Локомотивом" на своем поле.

Встреча завершилась с результатом 1:1. Гол за хозяев поля забил Валентин Вада, а у гостей отличился Дмитрий Баринов.

На 29-й минуте защитник "Локомотива" Лукас Фассон получил травму и был заменен на Наира Тикнизяна. На 76-й минуте защитник "Рубина" Рустам Ашурматов был удален с поля за получение красной карточки.

Сейчас "Локомотив" занимает четвертое место с 38 очками, а "Рубин" идет девятым с 33 очками.

В следующем туре 24 апреля "Рубин" сыграет на выезде против "Зенита", а "Локомотив" встретится с "ПАРИ НН" в гостях в тот же день.