Казанский перевозчик выразил недовольство бескондукторной системой оплаты

Компания-перевозчик «Байлык No 3» высказала обеспокоенность относительно внедрения бескондукторной системы оплаты проезда в общественном транспорте Казани. Глава компании Руслан Юсупов усомнился в эффективности данной инициативы, считая, что она не способна полностью устранить финансовые потери.



Юсупов, занимающий пост депутата Государственного Совета Татарстана, убежден, что новая система окажется малоэффективной для Казани, так как, по его расчетам, доля безбилетных пассажиров может вырасти до 50%. Он также затронул тему увеличения штрафов для «зайцев» до 2500 рублей, однако выразил сомнение в том, что это окажет значительное влияние на ситуацию.



Ожидаемое сокращение численности кондукторов на предприятиях, по мнению Юсупова, хоть и позволит перевозчикам минимизировать расходы, но создаст дополнительные трудности для пассажиров. Хотя количество контролеров должно увеличиться, их реальная способность эффективно выполнять свои обязанности в условиях загруженности общественного транспорта остается под вопросом.



По его словам, час пик автобус забит более чем сотней пассажиров, плотная толпа — сколько человек реально смогут проверить двое контролеров? Вероятно, лишь пару-тройку. Или проверять пассажиров на выходе из салона на остановках? Это тоже далеко не идеальный сценарий, прокомментировал ситуацию Юсупов в беседе с изданием «Бизнес Онлайн».



Дополнительной нагрузкой на перевозчиков становится необходимость самостоятельного приобретения и установки бескондукторных систем, что требует значительных финансовых вложений — около 700 тысяч рублей на один автобус.