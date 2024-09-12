Казанская теннисистка била себя ракеткой по голове после проигрыша

Казанская теннисистка Вероника Кудерметова, к сожалению, не попала в четвертьфинал на соревнованиях. Девушку обошла Марии-Камиле Осорио-Серрано из Колумбии.

Матч длился 3 часа 15 минут. Российская спортсменка сделала 4 эйса, допустила 4 двойные ошибки и исполнила 7 из 14 брейк-пойнтов. В ходе игры девушка била себя ракеткой по голове.

В другом раунде иностранная спортсменка встретится с Камилой Рахимовой из России, которая оказалась в этап благодаря отказу Виктории Азаренко из Белоруссии, пишет "Чемпионат".

Ранее мы писали о том, что казанские волейболистки «Динамо-Ак Барса» выиграли Суперкубок России.

Известно, что с 2017 года розыгрыши женской награды проходили в рамках тура чемпионата РФ. В 204 году приз в первый раз был разыгран в отдельной игре. Команда из Казани выиграла турнир уже в 3 раз и сравнялась с «Динамо».