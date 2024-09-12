Казанские волейболистки «Динамо-Ак Барса» выиграли Суперкубок РФ

Динамо-Ак Барс» взял Суперкубкок РФ по волейболу.

В игре за титул сезона казанки обошли московский клуб «Динамо» (счет 3:0).

Команда из Казани выиграла турнир уже в 3 раз и сравнялась с «Динамо».

Известно, что с 2017 года розыгрыши женской награды проходили в рамках тура чемпионата РФ. В 204 году приз в первый раз был разыгран в отдельной игре.

Ранее мы писали о том, что 22-летняя фигуристка Алина Загитова опубликовала фото с собственного шоу «Хранители времени», которое прошло 29 августа 2024 года, в региональной столице Татарстана.

Не так давно девушка сообщила, что планирует распространить географию шоу и провести его в Москве, и в других субъектах страны.

Напомним, Алина Загитова — одна в истории РФ и 2-ая в истории фигуристка-одиночница, которая получила все титулы в фигурном катании.