5 минут против нагара: как очистить подошву утюга без царапин

Пригоревшая подошва утюга — не катастрофа, хотя в моменте кажется именно так. Это не строгая наука, но многие замечают: если убрать налёт мягко и без спешки, прибор потом скользит заметно лучше и не пачкает ткань. Я тоже сначала сомневался в домашних способах, потому что слишком уж часто они обещают чудо за минуту, но здесь всё оказалось вполне приземлённо и рабоче.

С чего начать, чтобы не сделать хуже

Первое, что стоит запомнить: подошву лучше чистить без жёстких средств и острых предметов. На российских сайтах о доме и уборке этот совет повторяют часто, и он звучит разумно. Нож, лезвие или металлическая губка действительно могут оставить мелкие повреждения, а потом утюг начнёт цеплять ткань ещё сильнее.



Отключите утюг от сети и дайте ему полностью остыть;



Подготовьте мягкую ткань, ватный диск или салфетку из микрофибры;



Проверьте, где именно налёт: по краям, в центре подошвы или возле отверстий для пара;



Сразу уберите идею тереть поверхность всем, что попалось под руку.



У меня самая частая проблема была не с толстым слоем нагара, а с тонкими чёрными полосами после неудачной глажки синтетики. Выглядит ерундой, но именно такие следы потом легко отпечатываются на светлой одежде.

Лайфхак: перед чисткой постелите на стол старое полотенце. Так утюг не будет скользить, а вам будет проще спокойно обработать всю подошву, не придерживая прибор на весу.

Мягкая паста, которая помогает снять налёт

Для быстрой очистки часто советуют простую смесь на основе соды и уксуса или перекиси водорода. Я встречал этот способ на одном из российских сайтов о лайфхаках, и он хорош тем, что не требует редких средств. Смысл в том, чтобы получить мягкую кашицу, которая помогает размягчить загрязнение, а не соскрести его силой.



Возьмите около 1 столовой ложки пищевой соды;



Добавьте примерно 0,5 столовой ложки 9%-го столового уксуса или 3%-й перекиси водорода;



Дождитесь лёгкого вспенивания и перемешайте до состояния мягкой пасты;



Нанесите состав на холодную подошву тонким слоем;



Особенно аккуратно обработайте тёмные подпалины, не забивая отверстия для пара.



Здесь важно не переусердствовать. Это не тот случай, когда чем толще слой, тем лучше результат. У меня получилось легко: нанёс немного пасты ватным диском, подождал несколько минут и увидел, что нагар стал заметно мягче. А вот однажды я взял слишком много смеси, и потом пришлось дольше убирать остатки возле краёв подошвы.

Обычно через 3–5 минут загрязнение размягчается. После этого подошву можно протереть влажной микрофиброй с умеренным усилием. Если следы остались, лучше повторить процедуру ещё раз, чем пытаться оттереть всё сразу с нажимом.

Лайфхак: если боитесь задеть паровые отверстия, наносите пасту не на сам утюг, а сначала на ватный диск или сложенную хлопковую ткань. Так проще контролировать слой и не загонять смесь туда, откуда её потом неудобно доставать.

Как промыть утюг после очистки

После внешней чистки многие на радостях сразу убирают утюг на место, и зря. Если часть состава или пыль попали рядом с паровыми отверстиями, при следующей глажке могут появиться капли или следы на ткани. Поэтому лучше уделить ещё несколько минут промывке.



Налейте в резервуар чистую воду;



Включите нагрев и дождитесь, когда утюг будет готов к подаче пара;



Несколько раз выпустите пар над раковиной или старым полотенцем;



После этого протрите подошву сухой мягкой тканью;



Перед глажкой хороших вещей сначала проверьте утюг на ненужном кусочке ткани.



Я обычно не пропускаю последний пункт. Один раз поленился проверить, и на старой наволочке появились влажные следы. Ничего страшного, но на белой рубашке это было бы уже совсем обидно.

Лайфхак: после промывки оставьте утюг в вертикальном положении на несколько минут. Остатки влаги уйдут спокойнее, и подошва успеет подсохнуть без спешки.

Что делать, чтобы нагар появлялся реже

Полностью исключить налёт вряд ли получится, особенно если дома часто гладят разные ткани подряд. Но несколько простых привычек заметно снижают риск. Они не выглядят впечатляюще, зато работают без лишней суеты.



Смотрите на ярлык одежды и не ставьте слишком высокий нагрев без необходимости;



Не задерживайте утюг подолгу на одном месте, особенно на синтетике;



После глажки давайте подошве остыть и протирайте её сухой мягкой тканью;



Если заметили свежий след, не откладывайте чистку до следующей недели;



Храните утюг так, чтобы подошва не тёрлась о жёсткие поверхности.



Если честно, больше всего мне помогла именно привычка быстро протирать утюг после использования. На это уходит меньше минуты, зато потом не приходится устраивать большую уборку из-за старого нагара.

Елена Сергеева, жительница Казани: «Я попробовала этот способ после того, как утюг оставил тёмный след на старой футболке. Ушло около пяти минут, и подошва стала заметно чище, а главное — потом ничего не прилипало к ткани».

Если подойти к делу без резких движений, очистить подошву утюга действительно можно быстро и без дорогих средств. Главное — не скрести поверхность и не торопиться, когда дело доходит до промывки. Мягкая паста, аккуратная протирка и короткая проверка паром обычно решают проблему. А регулярный уход помогает не возвращаться к ней слишком часто.