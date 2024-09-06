Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

Казанцу не дали зарядить телефон в магазине и он украл его у прохожего

Разозленный казанец подошел к незнакомцу и попр...

МВД

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36-летний мужчина попросил в магазине Кировского района зарядить телефон и получил отказал. Тогда местный житель обиделся и ушел.

Разозленный казанец подошел к незнакомцу и попросил вызвать такси, вот только его проигнорировали. От злости мужчина накинулся на игнорщика. Когда у пострадавшего выпал мобильник из кармана, агрессор взял его и быстро скрылся с места.

Теперь на 32-летнего хулигана с разряженным телефоном было возбуждено дело о грабеже.

Ранее мы писали о том, что в Казани мужчина пнул чужую машину и подрался с его владельцем. Между ним и хозяином авто случилась ссора. Известно, что нарушителя порядка уже задержали и доставили его в отделение. Владелец поврежденного автомобиля оценил нанесенный ущерб примерно в 10 тысяч рублей. По этому факту правоохранители организовали проверку.

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