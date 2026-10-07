Казань вошла в тройку городов с дорогим лечением кариеса

Казань вошла в тройку городов-миллионников с самой высокой стоимостью лечения кариеса. По данным исследования 2ГИС, первичный прием у стоматолога вместе с лечением и установкой пломбы в городе обходится в 8000 рублей.

Аналитики 2ГИС изучили стоимость стоматологических услуг в крупнейших городах России. В исследовании сравнили цены на первичный прием у стоматолога, лечение кариеса с пломбой и удаление зуба. Также специалисты оценили, сколько подобных визитов может позволить себе житель региона на среднюю зарплату.

Стоимость лечения кариеса рассчитывали как сумму медианной цены первичного приема, включающего осмотр и консультацию, и самой процедуры с установкой пломбы. Данные о ценах брали из карточек стоматологических клиник в 2ГИС, где они размещены в разделе «Цены».

В среднем по городам-миллионникам лечение кариеса стоит 6785 рублей. Самые высокие цены зафиксированы в Москве — 9700 рублей за первичный осмотр с лечением, и Санкт-Петербурге — 9500 рублей. Казань заняла третье место с показателем 8000 рублей.

Самыми доступными городами по стоимости лечения кариеса стали Волгоград, Нижний Новгород и Омск. В Волгограде такая услуга обходится в 4000 рублей, в Нижнем Новгороде — в 5000 рублей, в Омске — в 5305 рублей.

По удалению зуба Казань также оказалась среди городов с наиболее высокими ценами. Такая процедура в городе стоит 5000 рублей. Столько же удаление зуба обходится в Воронеже. Дороже показатели только у Москвы, где процедура стоит 6000 рублей, и Санкт-Петербурга — 5450 рублей.

При этом в большинстве миллионников удаление зуба обходится дешевле лечения кариеса. Средняя стоимость процедуры составляет 4376 рублей. Самые низкие цены отмечены в Омске — 2530 рублей, Волгограде — 3000 рублей и Перми — 3690 рублей.

Отдельно аналитики рассчитали «индекс пломбы» — количество визитов для лечения кариеса, которое можно оплатить на одну среднюю зарплату. Самый высокий показатель оказался в Красноярске: при стоимости приема и лечения в 6450 рублей на средний заработок там можно вылечить 19 зубов. Также в тройку вошли Москва и Волгоград с показателем 18,9 визита.

Наименее доступным лечение кариеса относительно доходов оказалось в Воронеже, Ростове-на-Дону и Челябинске. В этих городах на среднюю зарплату можно оплатить около 11–12 визитов к стоматологу.

Рынок стоматологических услуг в крупнейших городах продолжает расти. С сентября 2023 года по сентябрь 2026 года количество компаний, оказывающих такие услуги в миллионниках, увеличилось на 5,2% и достигло 11 568. Наиболее заметный рост за три года зафиксирован в Ростове-на-Дону, Краснодаре и Красноярске.