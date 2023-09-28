Казань становиться центром обсуждения: на саммите стран БРИКС соберутся главы 26 государств

На саммите стран БРИКС в Казани в октябре 2024 года соберутся главы 26 государств

Глава Казани Ильсур Метшин сообщил на II Казанском международном юридическом форуме, что саммит стран БРИКС соберет главы 26 государств.

Со слов мэра города, событие пройдет при участии первых лиц России и дружественных страны. Он подчеркнул, что все это говорит о том, что Казань становиться центром обсуждения самых актуальных вопросов международной и российской повестки благодаря поступательному развитию и постоянному прогрессу во всех направлениях.

Напомним, что саммит стран БРИКС пройдет в Казани в октябре 2024 года.