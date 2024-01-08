Казань попала в топ-5 городов по самым высоким зарплатным ожиданиям

Стало известно, какую заработную плату ожидают жители столицы Республики Татарстан, Казани, сообщает tatar-inform.ru.

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации провел исследование, где выяснил к какому уровню заработка стремятся казанцы. Средняя ожидаемая заработная плата жителей столицы Татарстана равна 122 000 рублей.

Вместе с тем в результатах исследования присутствуют и Набережные Челны, жители которых хотят получать по 108 000 рублей в месяц.

Осенью 2023 года сообщалось, что средняя заработная плата в Казани в сравнении с началом 2023 года поднялась на 12,6 процента и составила 73 000 рублей ежемесячно.