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Казань подтверждает статус культурного центра с 32% наследия

Казань вновь подтвердила статус одного из культ...

Московский комсомолец

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Казань вновь подтвердила статус одного из культурных центров России, заняв 9 место в рейтинге городов с наибольшей долей сохранившихся дореволюционных зданий. Столица Татарстана гордится впечатляющим показателем в 32%, что ставит ее на вторую строчку в данном списке, уступая лишь Ростову-на-Дону с 28%.

Среди городов, которые следуют за Казанью, выделяются Самара (14%), Красноярск (25%) и Новосибирск (23%). Интересно, что Екатеринбург показывает 21%, а Омск – 20%. Москва и Уфа делят 18% в этом рейтинге, демонстрируя, что даже в столицах сохраняются исторические памятники, но все же не в таком количестве, как в Казани.

Сохраняющиеся дореволюционные здания не только формируют уникальную архитектурную среду, но и служат важным маркером культурного наследия, позволяя горожанам и туристам ощущать связь с прошлым. Казань, обладая богатой историей и разнообразием стилей, продолжает привлекать внимание как исследователей, так и любителей истории.

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