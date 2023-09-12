Казань идею не поддерживает: проект городской электрички между Казанью и Новой Турой прошел экспертизу

Проект городской электрички между Казанью и Новой Турой с 2 остановками прошел экспертизу

Стало известно, что проект городской электрички между Новой Турой и Казанью с двумя остановками в казанском «Салават Купере» прошел экспертизу, сообщает «БИЗНЕС Online». В планах - решить вопрос с транспортной доступностью проекта «Большой Зеленодольск».

На данный момент руководством республики в курсе данного вопроса и при появлении финансовой возможности проект будет реализован.

При этом Казань не поддерживает такой вариант и настаивает на трамвайном плане до «Салават Купере», либо же, все еще актуальна и идея о запуске скоростных автобусов - метробусов.