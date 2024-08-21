Каникулы в Казани начнутся на неделю раньше из-за саммита БРИКС в октябре

Из-за саммита БРИКС, который пройдет в период с 22 по 24 октября 2024 года, в Казани осенние каникулы наступят раньше на целую наделю. Об этом рассказал Минобр РТ Ильсур Хадиуллин.

Депутат сообщил, что дополнительных каникул дети не получат, время отдыха просто передвинут. В региональной столице Татарстана они пройдут с 21 по 28 октября, а не с 28 октября по 6 ноября 2024 года.

Министр отметил, что ссузы и вузы с 7 по 27 октября начнут учиться дистанционно, пишет Татар-информ.

Минобр Татарстана: Единый государственный экзамен могут оставить лишь для поступающих в вузы.

Министр образования Республики Татарстан Ильсур Хадиуллин сообщил, что настали другие времена. Быстро отменить Единый государственный экзамен и придумать что-то новое сложно. В настоящее время альтернативу обсуждает Государственная Дума. В конце августа 2024 года, специалисты начнут обсуждать ЕГЭ и ОГЭ.