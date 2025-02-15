Какой будет Казань через 10 лет? Подведены итоги архитектурного форума "Казаныш"

В начале февраля в столице Татарстана прошел международный архитектурный форум «Казаныш», ставший одним из крупнейших событий в своей сфере. Один из организаторов форума отметила, что мероприятие превзошло все ожидания, как по масштабам, так и по качеству обсуждаемых тем.

Ключевыми событиями форума стали:

— заседание главных архитекторов 39 городов стран БРИКС;

— круглый стол с участием представителей 25 ведущих архитектурных вузов БРИКС, где обучаются 650 тысяч студентов;

— встреча руководителей Союзов архитекторов 13 стран, включая Россию, Бразилию, ОАЭ, Малайзию и Филиппины.

Всего в рамках форума прошло восемь сессий, где рассмотрели архитектурное развитие 10 стран, а также выступили представители Китая, Ирана, Индии, Бразилии, Египта и других государств.

Как гости оценили архитектуру Казани?

Многие участники, приехавшие в Россию впервые, отметили комфортную городскую среду, гармоничное сочетание исторической и современной застройки, а также радушный прием. Особое впечатление произвела архитектура нового театра Камала.

Развитие Казани: что в планах?

Одной из важных тем форума стало устойчивое развитие городов, баланс между природой, урбанистикой и обществом. Казань активно работает в этом направлении, однако пока недостаточно использует свой водный потенциал. В связи с этим был представлен проект развития полуострова Локомотив.

Также анонсировали конкурс на создание крупнейшего в Европе центра экстремальных водных видов спорта и марины в районе острова Локомотив. По оценкам специалистов, реализация подобных проектов занимает около года-полутора лет.

Баланс между интересами жителей и туристов

В 2023 году Казань посетили 4,5 миллиона туристов, что вызывает неоднозначные мнения среди горожан. Власти стараются учитывать этот фактор, создавая комфортные пространства как для гостей, так и для местных жителей. Например, новый жилой комплекс на берегу Волги спроектирован так, чтобы туристическая активность не мешала повседневной жизни казанцев.

Будущее архитектуры Казани

За последние годы уровень архитектурных проектов в городе значительно вырос. Ведется работа по созданию качественных застроек, которые будут актуальны десятилетиями. Хотя экономическая ситуация может временно замедлить темпы строительства, застройщики не планируют отказываться от перспективных проектов.

Развитие правого берега Казанки также остается важной темой, и проект территории сейчас находится на стадии доработки.

Какой будет Казань через 10 лет?

Город продолжит меняться и развиваться, независимо от масштабных событий. В будущем Казань видится комфортной, современной, с самодостаточными районами, развитой спортивной и культурной инфраструктурой. Власти и архитекторы работают над тем, чтобы сделать ее привлекательной для жизни и туризма, не дожидаясь крупных международных мероприятий.