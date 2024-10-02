Из-за ДТП перед мостом Миллениум образовалась почти 4-киллометровая пробка

В Казани утром, 2 октября 2024 года, появилась пробка на улице Фатыха Амирхана. Затор был в направлении Миллениума и растянулся практически на 4 км. Пробка в один километр была на улице Чистопольской, а также в районе проспекта Ямашева.

Пользователи онлайн-карт сообщили, что причина затора - на улице Сибгата Хакима около Дворца водных видов спорта произошло дорожное происшествие. Движение любого транспорта было затруднено в обе стороны.

Ранее мы писали о том, что в Казани студент-иностранец изнасиловал в автомобиле 16-летнюю школьницу.

В настоящее время стали известны подробности инцидента с изнасилованием девушки в машине. По сведениям источника портала, мигрант уже задержан. В настоящее время с ним разговаривают сотрудники полиции, вот только свою вину парень не признал. Подробности о семье пострадавшей.