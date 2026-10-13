В Татарстане превышение выбросов нашли у 171 машины из 6509 проверенных

Превышение нормативов по загрязняющим веществам в выхлопных газах выявили у 171 автомобиля из 6509 проверенных в Татарстане. Об этом сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов РТ.

Профилактическая операция «Чистый воздух» шла с 1 июня по 30 сентября 2026 года сразу в 30 районах республики. Инспекторы работали с газоанализаторами и дымомерами. Рейды проводили вместе с Госавтоинспекцией МВД по Татарстану и сотрудниками межрегионального территориального управления Ространснадзора по ПФО.

Основную часть проверенного транспорта составили легковушки — 5729 машин. Кроме них, специалисты осмотрели 532 грузовика и 248 автобусов. Нарушения нашли у 103 легковых автомобилей, 54 грузовых и 14 автобусов. Общая доля машин с превышением нормативов — 2,6%.

Хуже всего дела обстоят с грузовым транспортом: здесь нарушения зафиксировали у 10,2% проверенных машин. Среди дизельных грузовиков превышения попадались примерно у каждого одиннадцатого. Чаще всего в список нарушителей попадали автомобили выпуска до 1986 года — нулевого и первого экологических классов. В этой категории доля нарушений достигла 24%.

С владельцами машин, не прошедших проверку, сотрудники Минэкологии провели разъяснительную работу о требованиях законодательства по охране атмосферного воздуха. Операция «Чистый воздух» проходит в республике в 44-й раз, ее задача — снижать влияние автотранспорта на атмосферу. Годом ранее проверили 6497 транспортных средств и нашли 168 нарушений, а в 2024-м — 6482 автомобиля и 177 нарушений.