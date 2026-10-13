Почти 78 тыс. ошибок в ЕГРН Татарстана исправили с 2022 года

С 2022 года в Татарстане исправили 77 870 реестровых ошибок в сведениях Единого государственного реестра недвижимости. Еще 3 270 неточностей устранили в 2026 году. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Росреестра по республике. До конца года служба совместно с ППК «Роскадастр» по ПФО намерена убрать из ЕГРН более тысячи ошибочных записей.

Работу ведут по государственной программе «Национальная система пространственных данных». Неточности находят как сами специалисты ведомства, так и по обращениям владельцев недвижимости — но лишь при условии, что правка не приведет к появлению, прекращению или переходу прав на объект.

После обнаружения ошибки Управление Росреестра поручает ППК «Роскадастр» по ПФО установить характерные точки границ объектов недвижимости. Затем решение о необходимости исправления и уведомление о внесении изменений направляют собственникам по электронной почте. Госпошлину за это не берут.

«Работа по актуализации данных ведется в постоянном режиме. Точность сведений в ЕГРН – гарантия защиты прав граждан и основа развития территорий. Реестровая ошибка создает риски при сделках, искажает расчет кадастровой стоимости и размер налога», – отметил заместитель руководителя Росреестра Татарстана Нияз Галиакбаров. Он добавил, что ведомство добивается точности данных о недвижимости, чтобы снять споры между соседями и сделать информацию прозрачной.

Первый заместитель директора филиала ППК «Роскадастр» по ПФО Артур Егоров напомнил, что без точных сведений об объектах недвижимости невозможно реализовать Национальную систему пространственных данных. Специалисты при выявлении ошибок определяют границы и площадь участков, контуры зданий, строений, сооружений и объектов незавершенного строительства, после чего документы уходят в Росреестр. Реестровой ошибкой считается неточность, перенесенная в ЕГРН из межевого или технического плана, карты-плана территории либо акта обследования. Чаще всего путаница возникает с описанием границ участков или расположением капитальных объектов — из-за этого наделы накладываются друг на друга, а здания отображаются неверно.