Игрок казанского «Рубина» Безруков — о своей шутке про «денежки»

Полузащитник футбольного клуба «Рубин» Руслан Безруков сообщил о том, что ему поступают угрозы обращения в Генеральную прокуратуру из-за одной его шутки, которую он произнес после игры с ФК «Зенит» (2:0) еще 24 апреля 2024 года. Об этом он сообщил на YouTube-канале Nobel.

Молодой человек сообщил, что оказался напуган из-за возможного обращения в Генеральную прокуратуру. Больше всего игрока напугала реакция родственников, потому что сперва его слова воспринимались как шутка, а после стала рассматриваться специалистами. По словам игрока, футболист начал себя успокаивать, что ему нечего прятать.

Напомним, после победы казанской команды над «Зенитом» в апреле минувшего сезона разгорелся самый настоящий скандал после шутки Руслана Безрукова про денежные средства.

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