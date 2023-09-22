Игнорировал тротуар: в Казани насмерть сбили пешехода

На улице Воровского в Казани 21 сентября насмерть сбили пешехода

В районе дома №33 по улице Воровского в Казани накануне, 21 сентября, произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. По предварительным данным, пешеход, при наличии тротуара, двигался по проезжей части. Он скончался на месте происшествия от полученных травм. Личность погибшего еще не была установлена.

Помимо того, авария произошла напротив дома №2 по Голубятникова. Здесь под колеса попала 56-летняя женщина, так как водитель не выбрал безопасную дистанцию. В результате пешеходом были получены травмы.

Всего за прошедшие сутки в Казани было зарегистрировано 93 ДТП, в числе которых четыре наезда на пешеходов. К административной ответственности были привлечены 523 водителя и 106 пешеходов.