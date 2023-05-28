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· Регина Шигабетдинова

И проездной, и полис: Названа точная дата выпуска карты жителя Татарстана

В июне начнётся выпуск карт жителя Татарстана
И проездной, и полис: Названа точная дата выпуска карты жителя Татарстана

Фото: m.ru24.net

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В Татарстане начнут выпускать карты жителя республики. Старт процесса назначен на июнь. Носители с её помощью смогут пользоваться сразу несколькими социальными и финансовыми сервисами, сообщил в беседе с ТАСС глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин.

Так, карты будут служить в качестве полиса, СНИЛС, проездного в общественном транспорте. Кроме того, на них начнут поступать льготы, субсидии и электронные услуги.

По словам министра, при хорошем раскладе карты начнут появляться с 1 или 12 июня. Их эскизы уже готовы и утверждены. На оформление уже поступают заявки.

Карты будут работать на базе платежной системы «Мир». Соглашение о реализации этого проекта на территории РТ в прошлом году подписаны Раисом Татарстана Рустамом Минниханов ым и гендиректором платежной системы Владимиром Комлевым, напомнил "ТИ".

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