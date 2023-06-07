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Хотела помочь подругам: депутат из Татарстана пойдет под суд за взятые в долг у сельхозпредприятия деньги

Взявшую деньги в долг у сельхозпредприятия депутата из Татарстана будут судить
Хотела помочь подругам: депутат из Татарстана пойдет под суд за взятые в долг у сельхозпредприятия деньги

Яна Лаушкина

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В суде предстанет бывший директор сельхозпредприятия и депутат Совета Сарабикуловского поселения Лениногорского района, о чем сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

Сообщается, что, по версии следствия, в 2019 году к женщине обратились подруги. Они попросили дать им средства в долг на бытовые нужды. У женщины не было необходимой суммы и тогда она перевела на свой счет деньги и расчетного счета сельхозпредприятия. После этого средства ушли подругам.

Обвиняемая признала причастность к совершению преступления и полностью возместила ущерб. При этом стоит отметить, что ранее женщина уже была осуждена за присвоение вверенных средств. Уголовное дело была направлено в суд на рассмотрение.

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