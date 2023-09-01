Хотел легких денег: жителя Казани задержали с 50 граммами наркотиков

Полицейские задержали жителя Казани с 50 граммами наркотиков

В лесопосадке сотрудниками ОКОН был пойман житель Казани. у которого при себе были 50 граммов наркотиков. Полицейские заподозрили его, после чего приняли решение о досмотре. В результате они обнаружили 16 свертков с наркотическими веществами - 14 были в сумке, а два в машине. Экспертиза установила, что в составе был мефедрон, общая масса которого - 50 граммов.

Как рассказал задержанный, он хотел заработать легкие деньги и нашел в сети объявление. От него требовалась организация тайника для закладок в разных районах Татарстана. До того, как казанец был обнаружен полицией, он успех заложить еще десять свертков.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, статье 228.1 УК РФ. Ранее его уже привлекали к административной ответственности по статье за «потребление наркотических веществ без назначения врача...».