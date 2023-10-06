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Хотят увидеть его красоту воочию: Казань вошла в топ самых популярных направлений для отдыха

Казань вошла в список самых популярных направлений для отдыха в ноябре 2023 года
Хотят увидеть его красоту воочию: Казань вошла в топ самых популярных направлений для отдыха

Екатерина Кузьминых

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Казань вошла в список самых популярных направлений для отдыха в ноябре, о чем в социальных сетях сообщила тревел-блогер Наталия Ансталь. С ее слов, особенно востребована у туристов столица Татарстана, так как многие хотят познакомиться с городом и увидеть его красоту воочию.

Тревел-блогер отметила, что порекомендовала читателям также посетить в последний месяц осени Карелию, проехать по Золотому кольцу и побывать в Дагестане, где в ноябре, конечно, в море не поплаваешь, но можно посмотреть местные красоты и посетить большое количество экскурсий.

Наталия Ансталь считает, что в России большое количество интересных мест и направлений, куда можно отправиться осенью. Выбор же будет зависеть от бюджета и запроса туриста.

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