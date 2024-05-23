Главная красавица Татарстана выберет преемниц: кастинг Международного конкурса красоты «Мисс Офис» в Казани

22 июня в Казани состоится кастинг 15-ого сезона Международного конкурса красоты «Мисс Офис». Оргкомитет конкурса приглашает офисных сотрудниц местных компаний. Главный приз – 3 000 000 рублей. При этом участие в конкурсе – абсолютно бесплатное.



Поддерживать землячек на кастинге будет Екатерина Климушина, победительница «Мисс Офис – 2023». В прошлом сезоне ей удалось обойти более 30 тысяч девушек, отправивших свои анкеты на конкурс. В этом году у Екатерины ответственная миссия: она будет присутствовать в жюри на кастинге в Казани, а затем – на финале в Москве.



«Женщинам, у которых на первом месте стоит карьера, мировые подиумы и конкурсы красоты кажутся недоступными, – говорит Климушина, – Но я точно знаю, что в глубине души любая мечтает покорять миллионы сердец своей красотой и талантами. “Мисс Офис” открывает для тебя эту возможность. Роскошные образы, новые друзья, яркие события, большая сцена, звёздное жюри и твоё лицо на билбордах страны – всё это может произойти, если ты готова поверить в мечту и работать над собой. Ты читаешь мой текст – значит, главный – первый – шаг уже сделан!»





Отправить заявку может любая девушка от 20 до 35 лет, работающая в офисе. Для этого нужно до 17 июня заполнить анкету на сайте https://www.missoffice.org/anketa.php. Семейное положение претендентки не имеет значения.

Победительница сезона получит 3 000 000 рублей, титул «Мисс Офис – 2024» и рекламный контракт с тремя российскими брендами. Кастинг-тур «Мисс Офис» проходит с марта по август: 25 очных кастингов в России и онлайн-кастинги для зарубежных участниц. Для конкурсанток, чьих городов не оказалось в списке, предусмотрены дистанционные отборочные испытания.

В проекте оценивается не только красота участниц, но и деловые качества, сообразительность, умение презентовать себя и свою компанию. Конкурс проводится ежегодно с 2010 года. Онлайн-трансляцию финала прошлого сезона посмотрели более 10 млн человек: https://www.missoffice.org/online.php

Финалистками «Мисс Офис» занимают самые различные должности: маркетологи и инженеры, экономисты и офис-менеджеры, руководители отделов и генеральные директора. Более 30 тысяч заявок на участие получил оргкомитет конкурса в 2023 году. Участницами конкурса становились представительницы крупнейших компаний: «Сбер», «Газпром», «Роснефть», «РЖД», «Билайн», «Лукойл», «ВТБ» и многих других.

Кастинг и этапы конкурса

Девушки, чьи анкеты заинтересовали оргкомитет конкурса «Мисс Офис», получают приглашение на кастинг. На кастинге участницы выступают с визиткой, где рассказывают о себе и своём работодателе, и демонстрируют творческие номера. После этого жюри определяет имена девушек, которые проходят в полуфинал. Завершается кастинг торжественным награждением и вручением приятных подарков каждой участнице.

Победительницы кастинга получают шанс представить свой город/страну в полуфинале конкурса. По итогам кастингов будут отобраны 130 красавиц, которые примут участие в интернет-голосовании за выход в финал. И только 30 финалисток пригласят в Москву на финальное шоу, где компетентное жюри выберет одну победительницу. Именно она получит главную награду: 3 000 000 рублей (налог оплачивает организатор), звание «Мисс Офис – 2024» и рекламный контракт с брендами «Мисс Офис», «КОМУС» и ATTACHE.

Помимо главного приза в финале предусмотрено несколько почётных титулов и ценные призы: путешествия, гаджеты последних моделей, ювелирные украшения, брендовая одежда и косметика, сертификаты на обучение и многое другое.