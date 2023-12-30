ГИБДД Казани проводит рейды, направленные на усиление безопасности на дорогах города на «Зимних каникулах»

Кампания "Зимние каникулы" в городе Казани сосредоточена на профилактике дорожно-транспортных происшествий и обеспечении безопасности детей. Уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних является приоритетной задачей для сотрудников Госавтоинспекции. Их озабоченность вызвана зарегистрированными 137 ДТП с детьми, в которых один ребенок погиб, а 145 получили ранения, сообщает rt-online.ru.

Специалисты ГИБДД акцентируют внимание на опасности, которую представляют собой стихийные горки рядом с проезжей частью, где дети могут получить травмы, играя. Они призывают родителей просветить детей о правилах безопасного катания на горках и безопасном поведении на улицах города. Они также призывают всех участников дорожного движения быть предельно внимательными, особенно в связи с неблагоприятными зимними погодными условиями, и использовать световозвращающие элементы.

Важно сделать всё возможное, чтобы обеспечить безопасность детей во время зимних каникул и научить их правилам безопасного поведения на улице, что может существенно снизить риски возникновения дорожно-транспортных происшествий.