Генич рассказал о продлении контракта Рахимова с «Рубином»

Спортивный эксперт Константин Генич заявил о том, что контракт Рашида Рахимова с "Рубином" продлен. Ранее было сообщено о возможном уходе тренера из клуба.

"Я ценю свою репутацию и не стану говорить о том, о чем не уверен. Были подозрения, что сам Рашид Маматкулович попросил меня распространить эту информацию и нагнетать обстановку", - заявил Генич на канале "Коммент. Live".