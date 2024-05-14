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Генич рассказал о продлении контракта Рахимова с «Рубином»

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Спортивный эксперт Константин Генич заявил о том, что контракт Рашида Рахимова с "Рубином" продлен. Ранее было сообщено о возможном уходе тренера из клуба.

"Я ценю свою репутацию и не стану говорить о том, о чем не уверен. Были подозрения, что сам Рашид Маматкулович попросил меня распространить эту информацию и нагнетать обстановку", - заявил Генич на канале "Коммент. Live".

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