Новости Казани
· Полина Модестова

Еще можно подать заявку в Казани пройдут два шахматных состязания

В июле 2023 года в Казани пройдут два шахматных состязания
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В Казани в июле 2023 года будут проведены два шахматных состязания. Пройдет турнир по блицу среди детей и четвертый этап Кубка Федерации шахмат города. Участие в них может принять любой желающий.

Сообщается, что четвертый этап Кубка стартует 23 июля в 14:00. Он будет идти до 25 июля. Турнир же по блицу среди детей 2014 года рождения и младше будет открыт 26 июля в 13:00. Соревнования будут проходить в шахматном клубе Казани, который расположен на Бутлерова, 21.

В Комитете физической культуры и спорта столицы Татарстана сообщают, что регистрация участников будет идти еще два дня - до 22 июля. Для этого нужно отправить заявку и оплатить вступительный взнос. Подробности можно узнать по номеру +7(986)901-05-42.

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