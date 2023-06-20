Дороги будут перекрыты: в Челнах в День молодежи ограничат движение по городу

На День молодежи 24 июня в Челнах перекроют дороги

Замруководителя исполкома Рамиль Халимов сообщил на аппаратном совещании, что в Набережных Челнах будут перекрыты дороги в День молодежи, 24 июня 2023 года. Сообщается, что движение закроют на проспекте Хасана Туфана в обоих направлениях. Ограничение затронет участок от Чулман до Раскольникова.

Помимо этого, Халимов отметил, что дорога будет перекрыта и на улице Раскольникова - до пересечения с проспектом Раиса Беляева. Ограничение будет действовать с обеда и до конца дня- с 13:00 до 23:30.