Дороги будут перекрыты: в Челнах в День молодежи ограничат движение по городу
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Замруководителя исполкома Рамиль Халимов сообщил на аппаратном совещании, что в Набережных Челнах будут перекрыты дороги в День молодежи, 24 июня 2023 года. Сообщается, что движение закроют на проспекте Хасана Туфана в обоих направлениях. Ограничение затронет участок от Чулман до Раскольникова.
Помимо этого, Халимов отметил, что дорога будет перекрыта и на улице Раскольникова - до пересечения с проспектом Раиса Беляева. Ограничение будет действовать с обеда и до конца дня- с 13:00 до 23:30.