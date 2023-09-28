Дома подлежат сносу: власти Казани изымут участки с аварийными домами

Власти Казани изымут 7 участков с аварийными домами

В Казани власти изымут семь земельных участков, на которых расположены аварийные дома, подлежащие сносу. Соответствующие постановление было опубликовано в новом сборнике документом и правовых актов исполкома столицы Татарстана.

Как следует из документа, путем выкупа будут изъяты участки с кадастровыми номерами:

16:50:090440:352 и жилые помещения дома №4 на димитрова;

и жилые помещения дома №4 на димитрова; 16:50:050121:20 и жилые помещения дома №22 на Зур Урам;

и жилые помещения дома №22 на Зур Урам; 16:50:100308:71 и жилые помещения дома №6 на Большой Шоссейной;

и жилые помещения дома №6 на Большой Шоссейной; 16:50:280845:382 и жилые помещения дома №12 на Бирюзовой;

и жилые помещения дома №12 на Бирюзовой; 16:50:090569:54 и жилые помещения дома №28 на Баженова;

и жилые помещения дома №28 на Баженова; 16:50:090104:38 и жилые помещения дома №14 на Урицкого;

и жилые помещения дома №14 на Урицкого; 16:50:280845:11 и жилые помещения дома №5 на Железнодорожной.

Собственники квартир этих домов в течение десяти дней получат уведомления об изъятии.