До середины июня 2025 года ограничено движение по улице Р. Яхина

Стало известно, что на ул. Рустема Яхина в региональной столице Республики Татарстан специалисты частично перекрыли движение любого транспорта. Причина введения дорожных ограничений - возведение объекта на территории.

По информации сотрудников администрации города Казани, до 14 июня следующего года движение будет ограничено около домов на улице Рустема Яхина №7 и 9.

Ранее мы писали о том, что смотровая площадка «Казан» вошла в топ - 10 самых романтичных мест России. Специалисты сервиса путешествий Tutu.ru составили список уютных уголков в разных частях страны, включая колесо обозрения, живописные парки, смотровые площадки и милые улочки.

Некоторые места идеально подходят для романтической фотосессии и прогулок по осенней листве, другие вдохновляют на творчество и новые открытия, а где-то можно насладиться прогулкой на свежем воздухе.