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Дмитрий Кузнецов назначен коммерческим директором макрорегиона «Волга» Tele2

Дмитрий Кузнецов назначен коммерческим директором макрорегиона «Волга» Tele2

Фото предоставлено пресс-службой Tele2

Tele2, российский оператор мобильной связи, сообщает о назначении Дмитрия Кузнецова на должность коммерческого директора макрорегиона «Волга» Tele2. Ранее он возглавлял региональное представительство одного из телеком-операторов в Татарстане.

В новой должности Дмитрий Кузнецов будет отвечать за реализацию коммерческой стратегии компании в Приволжье, рост финансовых показателей и абонентской базы, совершенствование качества обслуживания клиентов.

До назначения на позицию коммерческого директора макрорегиона «Волга» Tele2 Дмитрий работал директором филиала одной из отраслевых компаний. Свой профессиональный путь в телекоме он начал в 2010 году с должности специалиста по корпоративным продажам. Дмитрий Кузнецов закончил Ульяновский государственный технический университет по специальности «Технология машиностроения».

Алексей Сидоров, директор макрорегиона «Волга» Tele2:

«Перед Tele2 в макрорегионе «Волга» стоят амбициозные цели по удержанию доли рынка и росту качественной абонентской базы. Выполнение этих задач требует от коммерческой команды максимальной вовлеченности, самоотдачи, комплексного подхода и своевременных действий. Я уверен, что стратегическое видение Дмитрия и богатый опыт в телеком-отрасли укрепят позиции компании и помогут нам достичь всех поставленных целей».

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