Для детей - только проверенные подрядчики: в Казани полным ходом идет капремонт лицея №83

Мэр Казани проинспектировал ход капремонта лицея №83 в Приволжском районе

В предстоящем учебном году свои двери откроет капитально отремонтированный "Лицей №83 - Центр образования" Приволжского райна Казани. Количество учащихся увеличится с 2,7 до 2,9 тысячи человек. Рабочим предстоит завершить отделочные работы в помещениях и оборудовать кабинеты новой мебелью уже к середине августа. Ход капитального ремонта проинспектировал глава города Ильсур Метшин.

Он также отметил, что в этом году будет выполнен ремонт 17 школ, а 21 столовая будет прекращена в школьный ресторан. С его слов, на все объекты, которые связаны с детьми, выбирают лишь проверенные подрядчики.

Лицей №83 расположен на Братьев Касимовых в трехэтажном здании 1973 года постройки. В 2014 году здесь уже проводился капитальный ремонт, а два года назад были обновлены спортивный зал и столовая, которая перешла в формат школьного ресторана.