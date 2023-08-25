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Дизайн-маркет, мастер-классы, показ мод, лекции: в Казани пройдет фестиваль «Печән базары»

В Казани 26 августа пройдет фестиваль «Печән базары»
Дизайн-маркет, мастер-классы, показ мод, лекции: в Казани пройдет фестиваль «Печән базары»

Яна Лаушкина

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В Казани на территории Старо-Татарской слободы, у набережной озера Кабан, 26 августа будет проходить фестиваль городской татарской культуры и дизайна «Печән базары». Для жителей и гостей города была подготовлена обширная программа.

С 10 и до 12 часов утра на мероприятии будут проходить дизайн-маркет, мастер-классы, показ мод, лекции, татарская чайная церемония, театрализованное чтение дневников и писем, кинопоказ, танцевальное занятие, концерт оркестра национальной музыки, а также детской вокальной группы «Салава TIK» и медитации на татарском языке.

В этом году на фестивале впервые будет проведен показ мод. За десять лет проведения мероприятия заметно выросло количество дизайнеров, которые готовы представить на фестивале коллекции национальной одежды. Особенность показа этого года в том, что все коллекция представят сразу на дизайн-маркете и понравившиеся вещи можно будет приобрести.

Документальный фильм «Казанский ШОВ»о традиционной технике татар по изготовлению изделий из узорной кожи покажут на одной из площадок. Зона с мастер-классами для детей также будет работать. Ребята смогут изготовить поделки.

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