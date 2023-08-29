Новости Казани
· Полина Модестова

Были вынуждены немедленно отпустить: в Казани мировой судья стрелял в отделе полиции

Мировой судья при задержании стрелял из пистолета в отделе полиции Казани
Были вынуждены немедленно отпустить: в Казани мировой судья стрелял в отделе полиции

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Как сообщает realnoevremya.ru, ссылаясь на собственный источник, прошлой ночью мировой судья одного из участков Альметьевского района был доставлен на стационарный пост полиции в центре Казани по подозрению в причастности к пьяной драке на Баумана. В какой-то момент он стал заступаться за себя и даже открыл стрельбу из травматического пистолета.

При этом отмечается, что удостоверение мирового судьи полицейским мужчина не предъявил, а о его особом статусе силовики узнали лишь после установки его личности. В соответствии с законом «О статусе судей» фигуранта были вынуждены немедленно отпустить, а для привлечения его даже к административной ответственности требуется соблюсти определенную процедуру.

По предварительным данным, у мирового судьи было разрешение на оружие. Сейчас в произошедшем разбираются сотрудники правоохранительных органов, прокуратуры СК и органы судейского общества.

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