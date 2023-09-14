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Были самовольно установлены: в Казани снесут гаражи, шлагбаумы и торговые точки

В Казани снесут самовольно установленные металлические гаражи, шлагбаумы и торговые точки
Были самовольно установлены: в Казани снесут гаражи, шлагбаумы и торговые точки

Вадим Афанасьев

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Властями столицы Татарстана было принято решение о сносе 16 металлических гаражей, нескольких шлагбаумов и торговых киосков, а также самовольной постройки и дерева. Распоряжение, соответствующее данным решениям, появилось в новом сборнике документов исполкома столицы РТ.

Как из него следует, сносу подлежит одноэтажная деревянная постройка, площадь которой 15 квадратных метров. Она была самовольно установлена на улице Надпойменной, 84б. Собственнику предлагаю добровольно демонтировать объект в течение месяца.

Сносу также подлежат 16 незаконно установленных гаражей в Советском районе Казани. Будут снесены и самовольные шлагбаумы на Мухамедьяра, Шмелиной, Савлык и других улица. Уберут и торговые киоски на Декабристов, Адоратского и Мавлютова.

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