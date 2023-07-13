Будут команды со всего мира: в Казани пройдут турниры по Dota 2 и MLBB

На «Фиджитал играх» в Казани пройдут турниры по Dota 2 и MLBB с 20 по 27 июля

В Казани с 20 по 27 июля будет проводиться девятая серия "Фиджитал игр". Спортсмены покажут свое мастерство в таких играх как MLBB и Dota 2. В Каждом турнире будут принимать участие по восемь команд, в составе которых жители Камбоджи, Перу, Турции, Малайзии, Филиппин, ОАЭ и других стран.

«Фиджитал игры» откроет турнир по мобильной игре MLBB. На соревнованиях будет выступать лишь один российский коллектив Deus Vult. Он будет бороться с иностранными командами, многие из которых ранее принимали участие в мировых чемпионатах. Наблюдать за турниром можно будет в МВЦ "Казань Экспо". Групповой этап пройдет с 20 по 21 июля, 22 июля - четвертьфинал и полуфинал, а 23 июля - финальные поединок и матч за третье место.

Турнир по тактико-стратегической игре Dta 2 пройдет с 24 по 27 июля. В соревновании будут принимать участие международные команды. Они также будут проходить в МВЦ "Казань Экспо".