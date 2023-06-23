Будет специальный знаменитый гость: в Казани пройдет интеллектуальный турнир

Жителей Казани приглашают на интеллектуальный турнир в парк «Черное озеро»

В Казани в парке "Черное озеро" 1 июля проведут интеллектуальный турник. Для участия в нем будет отобрано десять команд, которые сразятся за уникальный кубок парка, а также за звание умнейших.

Участникам подготовили вопросы на логику, от жителей, от руководителей города и от сообществ. Был заготовлен и "черный ящик",

Специальный гость мероприятия - знаток и игрок "Что? Где? Когда?", обладатель четырех "Хрустальных сов" и победитель в составе команды Летней серии игр 2023 года Дмитрий Авдеенко.

На мероприятии строгий черно-белый дресс-код. Количество участников в команде - шесть человек, а участие принять могут ребята от 16 лет. Заявки можно подать по ссылке до 28 июля 23:59.