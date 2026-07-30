Экономика

Задолженность регионов банкам достигла рекордных 680,8 млрд рублей

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Задолженность регионов перед банками достигла р...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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По данным «Известий», объем банковских заимствований российских регионов по состоянию на июль 2026 года достиг 680,8 млрд рублей. Это максимальный показатель с 2017 года. С декабря 2025 года прирост составил 349 млрд рублей.

Основной причиной роста эксперты называют ограниченный доступ к бюджетным кредитам и необходимость закрывать кассовые разрывы. Коммерческие ссуды обходятся значительно дороже — ставки варьируются от 15% до 17,5% годовых, что увеличивает нагрузку на региональные бюджеты. Доля коммерческих кредитов в совокупном региональном долге приблизилась к 20%.

Почти половина всей задолженности сосредоточена в пяти регионах: Кемеровской, Архангельской, Иркутской, Нижегородской и Мурманской областях. В качестве антикризисных мер правительство списало регионам часть долгов и предложило льготные кредиты под 0,1%. Однако аналитики предупреждают, что для устойчивого снижения долговой нагрузки необходимо наращивать собственные доходы и активнее использовать долгосрочные льготные механизмы.

Ранее сообщалось, что задолженность россиян и бизнеса по налогам также достигла рекордной суммы — за год показатель увеличился примерно на треть.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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