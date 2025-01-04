Авиакомпания Air Serbia отменила рейсы в Казань

Air Serbia решила приостановить рейсы в Казань. Бронирование билетов стало невозможным по маршруту Белград — Казань, начиная с 19 января.



Согласно сообщениям в телеграм-каналах, официальный комментарий от авиакомпании относительно отмены указанных рейсов пока отсутствует. Тем не менее, кроме Казани, из расписания исключены и рейсы в Сочи после 20 января. Однако билеты из Сербии в Москву и Санкт-Петербург остаются доступными для бронирования.



Пассажирам рекомендуется обратиться в службу поддержки для переноса их билетов на рейсы в Казань или Сочи на другие российские направления без взимания дополнительных платежей. Альтернативой могут стать перелеты в Москву или Санкт-Петербург.



Информации о причинах отмены пока также не поступало.