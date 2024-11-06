Авария с трамваем около ж/д станции парализовала движение в Казани

Свидетели увидеть ДТП, которое остановила движение транспорта около ж/д станции «Компрессорный» в региональной столице Республики Татарстан.

В телеграм-канале «В Казани Поймут» рассказали, что все случилось под мостом. Сейчас неизвестно, кто виновник аварии, однако по этой причине стоят машины.

По информации «Яндекс Карты», длина пробки - практически 3,5 км от развязки на пр. Победы до перекрестка ул. Академика Арбузова с Сибирским трактом. Кроме того, заторы есть на улицах Халитова и Журналистов, а также на других прилегающих проезжих частях.

Ранее мы писали о том, что в Министерстве внутренних дел РФ по Казани сообщили, что некоторые футбольных фанаты были задержаны правоохранителями за административные нарушения на одной из улиц региональной столице. У 3-го задержанного силовики обнаружили...