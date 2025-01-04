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Авария на мосту через Волгу закрыла проезд в сторону Казани и Иннополиса

Сегодня на мосту через Волгу в Татарстане произ...

Скриншот с сайта Яндекс.карты

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Сегодня на мосту через Волгу в Татарстане произошло крупное дорожно-транспортное происшествие, из-за чего движение в сторону Казани и Иннополиса оказалось заблокировано. Эту информацию подтвердили пользователи социальных сетей, а также данные сервиса «Яндекс.Карты», передаёт «БИЗНЕС Online».

В результате аварии образовались значительные пробки: в сторону Казани затор составил около 7 километров, а в обратном направлении — 5 километров. Инцидент произошел прямо на середине моста, и, по сообщениям свидетелей, в нем участвовало несколько автомобилей.

Сначала сотрудники ГИБДД открыли движение в сторону Казани, но впоследствии решили изменить схему движения, организовав реверсивный поток по другой стороне моста, сообщают очевидцы в социальных сетях.

Подробности произошедшего пока не раскрываются. Госавтоинспекция Татарстана пока не прокомментировала аварию, которая привела к ограничению движения на федеральной трассе.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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