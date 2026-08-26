Цифровой рубль начнут использовать в России с сентября 2026 года

С 1 сентября 2026 года в России начнёт действовать цифровой рубль. Новая форма национальной валюты позволит оплачивать товары и услуги, а также совершать переводы. Первыми возможность открывать счета и проводить операции получат клиенты крупнейших банков, затем к системе подключатся все кредитные организации — это займёт время до сентября 2028 года.

Цифровой рубль станет дополнением к наличным и безналичным деньгам, а не заменой. Выпуском займётся Банк России, поэтому на операции не будут распространяться банковские комиссии и лимиты, связанные с ограничениями коммерческих банков. Для граждан использование новой валюты будет бесплатным, бизнесу за приём платежей придётся платить комиссию 0,3%, но не более 1,5 тыс. рублей.

Хранение цифровых рублей будет организовано на платформе Банка России. Пополнять кошелёк можно не более чем на 300 тыс. рублей в месяц.

В сентябре также вступают в силу другие законодательные изменения: свободная покупка криптовалюты, увеличение лимита переработок с оплатой сверхурочных, удлинённые ипотечные каникулы для родителей двоих и более детей, а также онлайн-возврат билетов на пригородные поезда.