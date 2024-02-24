«Ак Барс» сыграет с «Амуром» в Казани в матче КХЛ

Сегодняшний матч в рамках регулярного чемпионата КХЛ соберет в Казани команды «Ак Барс» и «Амур» из Хабаровска. Начало поединка назначено на 17:00 по московскому времени.

После проведения 66 матчей, «Ак Барс» занимает четвертое место в восточной конференции, имея в своем активе 80 очков. Между тем «Амур» сыграл столько же игр и сумел набрать 70 баллов, что позволяет ему занимать восьмую строчку в конференции.

Завтрашняя встреча станет уже четвертой в этом сезоне для этих команд. И все три предыдущих матча завершились победами «Ак Барса» со счетом 5:1, 5:3 и 3:2.

Следует отметить, что матч будет проходить в старом дворце спорта, поскольку «Татнефть Арена» занята проведением хоккейного турнира «Игры будущего».

Прямую трансляцию этой встречи между «Ак Барсом» и «Амуром» можно будет посмотреть на телеканалах КХЛ и «ТНВ».