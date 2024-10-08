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«Ак Барс» проиграл «Сибири», пропустив 4 шайбы за 5 минут

Команда Казани начали 1-ый период с 2 быстрых шайб

pixabay.com

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7 октября 2024 года, ХК «Ак Барс» на чемпионате Континентальной Хоккейной Лиги проиграл «Сибири» (3:6). Видео.

Команда Казани начали 1-ый период с 2 быстрых шайб.

Через некоторое время «Сибирь» забросила 4 шайбы с разницей в 5 минут и 16 секунд.

Хоккейный клуб "Ак Барс" 1 гол все-таки отыграл: забил его Семен Кошелев.

Казанская команда продлила серию из поражений в матчах дома против «Сибири». Теперь она насчитывает 6 игр подряд.

Татарстанцы остались на 3 месте Восточной конференции.

«Ак Барс» отправляется на перерыв, во время которого игры проводиться не будут. Следующая встреча нашей команды ожидается 12 октября в Москве против клуба «Спартак». Все начнется в 14:00 по мск времени.

Ранее мы писали о том, что 22-летняя олимпийская чемпионка Алина Загитова выложила видео опасного трюка.

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