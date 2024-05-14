«Ак Барс» объявил главного тренера

Анвар Гатиятулин стал новым главным тренером хоккейного клуба "Ак Барс". Ему был предложен контракт на два сезона. Ранее он возглавлял "Трактор" с 2015 по 2018 годы и снова с 2020 по 2023 год. В конце марта было объявлено, что "Сибирь" достигла соглашения с Гатиятулиным, но позднее специалист отказался от предложения.

Генеральный менеджер клуба Марат Валиуллин отметил, что выбор Гатиятулина не случаен, и руководство давно рассматривало его как кандидата на эту должность. Его системный подход особенно впечатлил во время переговоров.

Анвар Гатиятулин родился в Челябинске и в разное время играл за различные хоккейные клубы, а также выступал за сборную страны.