Айти-парк на Спартаковской в Казани обварило кипятком
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По предварительным данным, вода пошла из кафе "Тюбетей" на втором этаже, а затем прорвались трубы в соседнем заведении. Электричество было отключено, воду перекрыли, но все вокруг оказалось затоплено, включая парковку и тротуар. Об этом рассказали в телеграм-канале "Жесть Казани".
Ранее мы писали о том, что суд приостановил работу кафе «Шаурма» в Казани.
Во время проверки были выявлены следующие нарушения санитарных норм...
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