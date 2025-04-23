Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

Айти-парк на Спартаковской в Казани обварило кипятком

Электричество было отключено

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По предварительным данным, вода пошла из кафе "Тюбетей" на втором этаже, а затем прорвались трубы в соседнем заведении. Электричество было отключено, воду перекрыли, но все вокруг оказалось затоплено, включая парковку и тротуар. Об этом рассказали в телеграм-канале "Жесть Казани".

Ранее мы писали о том, что суд приостановил работу кафе «Шаурма» в Казани.

Во время проверки были выявлены следующие нарушения санитарных норм...

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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